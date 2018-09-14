О «разоружении» батальона Прилепина. Что нового, что происходит?

Подразделение переводят в структуру официальных силовых структур. Как и зачем это было сделано выяснял корреспондент АН.

Ни стрельбы, ни взрывов. Слухи о них распространились в сети. Находившийся на месте корреспондент АН не слышал даже хлопков петард. Делать снимки с места событий было нельзя. В оцеплении находилась «пятнашка», по крайней мере, шевроны у бойцов были именно этого подразделения.

Отлучившийся из оцепления боец подтвердил, что он действительно с «пятнашки». Это интернациональная бригада. Там служат бойцы с гражданством разных стран. В некоторых из них предусмотрена уголовная ответственность за участие в боевых действиях на Донбассе. Скрывать лица масками они не стали (в Донецке уже давно никто не носит ни балаклавы, ни куфьи, под которыми раньше скрывали свои лица).

Делать снимок исподтишка, как это придумал автор одного из телеграмм-каналов, было бы настоящим предательством не скрывавших своих лиц бойцов. В мессенджере появилось фото с несколькими автоматчиками на перекрестке. Там несколько автоматчиков. Комментарием к нему стала запись: «У располаги батальона Прилепина сейчас так. Стоит оцепление. Однако источники сообщили, что ситуация штатная. "Араба" и "Фомича" обещали в ближайшее время отпустить. Никого не разооружают».

На самом деле, фото было сделано с автозаправки, которая находится неподалеку от перекрестка. До «располаги» прилепинцев там еще пара кварталов. Официально снимать ничего не разрешалось. Мероприятия относились к категории сложных.

Ситуация была конфликтной. На перекресток с улицы, которая ведет к «прилепинскому» батальону то и дело выезжали машины. Иногда они возвращались обратно. На саму улицу никого не пускали.

Суть конфликта в реорганизации силовых структур. «Прилепинский» батальон один из последних осколков самоорганизации Донбасса четырнадцатого года. В Донецкой народной республике еще в пятнадцатом году началась структуризация вооруженных подразделений. На передовой были подразделения, которые не подчинялись военному ведомству. Три года назад большинство из них вошли в структуру министерства обороны. «Прилепинский» батальон в структуру минобороны Донецкой народной республики не вошел.

Уже утром по Донецку поползли слухи, что разоружение «прилепинцев» стало возможно только после смерти главы ДНР Александра Захарченко. На самом деле, это выдумки. Переход подразделения осуществляется уже несколько месяцев. Нынешним летом писатель Захар Прилепин покинул должность комбата. Уже тогда было объявлено о том, что подразделение переходит в артиллерию.

А переход в артиллерию и был тем решением, которого и требовал батальон. Изначально решался вопрос о том, кому будет подчиняться подразделение: министерству обороны или министерству внутренних дел. В систему МВД «прилепинцы» переходить не хотели. Их не устраивали зарплаты. Они были за то, чтобы стать военнослужащими армии Донецкой народной республики.

Перекрытие улиц было штатным. Как пояснили представители силовых структур корреспонденту АН, это понадобилось больше в связи с нюансами, которые сопровождают подобные мероприятия. Как у любого подразделения, у «прилепинского» батальона в оружейке много оружия. Необходимо было обеспечить его охранение.