Точки роста Тихорецкого района

Председатель Законодательного Собрания Краснодарского края Юрий Бурлачко на этой неделе провел встречу с главой Тихорецкого района Анатолием Перепелиным и председателем районного Совета Андреем Зотовым.

Речь шла об экономическом развитии муниципалитета и ходе исполнения поручений Президента России, направленных на сохранение региональных льгот и мер социальной поддержки для людей предпенсионного возраста.

Открывая встречу, Юрий Бурлачко подчеркнул, что Тихорецкий район – один из флагманов экономики Кубани. Здесь хорошо развиты и сельское хозяйство, и промышленность. Спикер напомнил о поручении губернатора Кубани Вениамина Кондратьева развивать многоотраслевое промышленное производство.

- Чтобы дальше развивать сельское хозяйство – нужны площади. Но их практически не осталось, здесь увеличение экономических показателей может быть только за счет передовых технологий. Поэтому важнейшей точкой роста остается промышленность. Сегодня есть все условия для дальнейшего поступательного развития района. Депутатский корпус со своей стороны готов оказать необходимую поддержку на законодательном уровне, – сказал Юрий Бурлачко.

Анатолий Перепелин подробно доложил о ситуации в районе. Динамика экономического роста по отношению к прошлому году составила 102 процента. В этом году тихорецкие аграрии могут гордиться рекордным урожаем зерновых. Район является крупным транспортным узлом, хорошо обеспечен энергоресурсами. Производственный комплекс представлен предприятиями пищевой, машиностроительной отраслей. Основные перспективы роста в районе связаны, в первую очередь, с развитием производства и переработки сельхозпродукции.

По словам главы, инвесторы готовы вкладывать средства в дальнейшее развитие района.

- На инвестиционном форуме в Сочи в этом году было подписано соглашений на 13,5 млрд. рублей. Все проекты с инвесторами находятся на стадии реализации. По количеству инвестиционных соглашений Тихорецкий район занимает третье место по краю, – отметил Анатолий Перепелин.

Также на встрече обсуждались итоги недавно прошедших в районе выборов. Юрий Бурлачко поздравил Андрея Зотова с избранием в Совет района. По результатам голосования состав Совета обновился на две трети. Явка оказалась достаточно высокой: в выборах приняли участие 68,05% избирателей, а в отдельных поселениях 78-80%.

- Это показывает, что у людей есть доверие к представительным органам, к власти в целом, – отметил Юрий Бурлачко.

Спикер пожелал тихорецким коллегам в полной мере оправдать возложенное на них доверие избирателей. По его словам, в данный момент первым шагом в этом направлении должна стать активная работа по защите прав людей предпенсионного возраста.

Председатель Совета отметил, что все задачи, которые стоят перед органами местного самоуправления в рамках поручения Президента России по смягчению изменений в пенсионном законодательстве, будут выполнены в ближайшее время.

- Недавно состоялось очередное собрание фракции партии «Единая Россия» в кубанском парламенте, где речь шла о том, чтобы оставить без изменения возраст, при котором получателю будет дано право на льготы, либо меры социальной поддержки независимо от времени выхода на пенсию. Необходимо сохранить право женщин, достигших 55-летнего возраста, и мужчин, достигших 60-летия, на все льготы, которые были у пенсионеров по состоянию на 1 января 2018 года. Это касается, в том числе, и льгот, и мер социальной поддержки, которые сейчас существуют на муниципальном уровне. Их обязательно надо сохранить, – подчеркнул Юрий Бурлачко.

Спикер краевого парламента попросил тихорецких депутатов оперативно провести работу по актуализации нормативной базы муниципального образования в соответствии с планируемыми изменениями в пенсионной системе и сделать все для того, чтобы сохранить льготы и меры поддержки для указанной категории граждан.