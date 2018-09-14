У берегов Крыма нашли затонувший корабль 1920 года

Неподалеку от мыса Тарханкут в Крыму обнаружили затонувший корабль 1920 года под названием "Четвертый". Согласно последним данным, по внешнему виду найденное судно напоминает минный тральщик или бронетанкер.

Глава экспедиции Роман Дунаев отметил, что в настоящий момент специалисты проводят тщательную работу по идентификации корабля, передает ТАСС. Предполагается, что он был построен именно в 1920 году, так как на табличке у штурвала можно рассмотреть именно это число.

Целью экспедиции, которая проводится в Черном море, является обследование ранее обнаруженных на дне судов и самолетов, а также поиск новых объектов. В данной работе принимают участие не менее тридцати человек из разных регионов России.