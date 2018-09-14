МЧС предупреждает о заморозках в Московской области

Ночью и утром в пятницу, 14 сентября, в Московской области ожидаются заморозки. Соответствующую информацию предоставили ранее сегодня в главном управлении МЧС России по региону.

Сегодня в Москве ожидается похолодание и дожди

Согласно последним данным, температура воздуха днем в Подмосковье поднимается максимум до плюс 19 градусов, а уже вечером вновь опустится до плюс 7-9 градусов, передает m24.ru. Заморозки также ожидаются завтра ночью.

В ведомстве уточнили, что в Подмосковье при этом возрастает вероятность возникновения техногенных пожаров. Причинами могут стать случаи использование самодельных нагревательных устройств, а также нарушение правил эксплуатации газового оборудования и электробытовых приборов, сообщает Агентство "Москва".