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Россия применила уникальные "ракеты-невидимки" на учениях "Восток-2018"
14 сентября 2018, 07:22 [ «Аргументы Недели» ]
В рамках учебных маневров "Восток-2018" на полигоне "Телемба" в Бурятии российские военные применили "ракеты-невидимки", которые превосходят все зарубежные аналоги по своим техническим характеристикам.
Начальник 76-й дивизии ПВО полковник Сергей Тихонов отметил, что в ходе учений военным было необходимо сбить копии настоящих баллистических ракет, а также снарядов, которые способны огибать рельеф. Известно, что в тренировке также участвовали мишени-имитаторы ракет, обладающие технологией "стелс" – "невидимки". Как сообщает издание "Звезда", организаторы маневров не были уверены, что военнослужащим удастся справиться с данной задачей, однако результаты оказались очень хорошими.
По словам Тихонова, российские военные отразили абсолютно все ракеты, причем часть из них была сбита еще на подлете.
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