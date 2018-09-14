В рамках учебных маневров "Восток-2018" на полигоне "Телемба" в Бурятии российские военные применили "ракеты-невидимки", которые превосходят все зарубежные аналоги по своим техническим характеристикам.

Начальник 76-й дивизии ПВО полковник Сергей Тихонов отметил, что в ходе учений военным было необходимо сбить копии настоящих баллистических ракет, а также снарядов, которые способны огибать рельеф. Известно, что в тренировке также участвовали мишени-имитаторы ракет, обладающие технологией "стелс" – "невидимки". Как сообщает издание "Звезда", организаторы маневров не были уверены, что военнослужащим удастся справиться с данной задачей, однако результаты оказались очень хорошими.

По словам Тихонова, российские военные отразили абсолютно все ракеты, причем часть из них была сбита еще на подлете.