В России гибнут краснокнижные животные

Как выяснилось, из-за правовой коллизии в России гибнут даже краснокнижные животные, оказываясь порой в критической ситуации.

Так, когда женщина из посёлка Рыбное Калининградской области гуляла по берегу Балтийского моря со своими собаками, она случайно заметила раненого морского котика. Возле него уже находились другие местные жители, думая, чем можно помочь.

«Я отвела собак домой и решила посмотреть, что случилось с животным», — рассказала женщина.

Жительница посёлка вместе со своими друзьями хотела помочь животному. Они звонили и сообщали о нем куда только возможно: в зоопарк, в Минприроды Калининградской области, в региональное управление Росприроднадзора, даже в МЧС. Однако никто не откликнулся, пишет NEWS.ru.