Маргарита Симоньян сообщила об условиях интервью с Петровым и Бошировым
13 сентября 2018, 22:44 [ «Аргументы Недели» ]
Главный редактор RT Маргарита Симоньян рассказала об организации интервью и условиях, которые выставили Александр Петров и Руслан Боширов для его проведения.
Она сообщила, что «подозреваемые» по делу Скрипалей вышли на неё сами, сказав, что не хотят приезжать туда, где много людей. В конечном счёте, интервью прошло в кабинете главного редактора.
«У них такое было представление об интервью, но немножко как у людей, которые никогда не давали интервью. То есть это представление, скорее всего, о пресс-конференции», — сообщила телеканалу «Россия1» Маргарита Симоньян.
В среду, 12 сентября, президент Российской Федерации Владимир Путин сказал, что российские власти нашли мужчин, и призвал «подозреваемых» связаться со СМИ, пишут РИА Новости.
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