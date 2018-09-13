В Звенигороде с поличным поймали мужчину, воровавшего цветы

В Звенигороде задержали пожилого мужчину, воровавшего цветы. Его поймали с поличным на улице Игнатьевской, после чего забрали в отделение полиции.

«Я подъехал к своему дому и увидел этого человека. Он разложил свой скарб около ворот соседей и стал выкапывать цветы с грядки большим кухонным ножом. Я подошел к нему, так как знаю, что соседка с любовью сажает эти цветы, и их у нее регулярно воруют. Он стал нести какую-то чушь, ругаться матом. Я вызвал полицию. Люди говорят, что это довольно известный персонаж, промышляет не в первый раз. Он торгует выкопанными цветами у магазина», – рассказал местный житель. Об этом сообщает сайт Подмосковье сегодня.