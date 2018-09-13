Стал известен самый популярный в мире авиамаршрут
13 сентября 2018, 21:56 [ «Аргументы Недели» ]
Самым популярным направлением в мире стал внутренний авиамаршрут в Южной Корее из Сеула в Чежду
Согласно исследованиям, в прошлом году этот путь проделали более 13 миллионов человек. Каждый день из Сеула в Чежду отправлялось около 180 рейсов.
Вторым по популярности оказался маршрут Мельбурн-Сидней. В 2017 году его преодолели более 9 миллионов пассажиров. Третьим стал Саппоро–Токио. Год назад такой путь проделали более восьми миллионов человек.
Ранее АН сообщали о самых необычных авиазапросах состоятельных пассажиров. Например, один богатый мужчина заказал целый лайнер для своего коня.
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