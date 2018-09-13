Кашпировский проиграл в суде Первому каналу
13 сентября 2018, 21:48 [ «Аргументы Недели» ]
Иск Анатолия Кашпировского к Первому каналу по поводу нарушения права на использование изображения отклонен Останкинским судом Москвы. Претензии касались показа коллажа из его фото и картинки с котом в «Вечернем Урганте».
Анатолий Кашпировский обратился в суд с иском о защите чести, достоинства и деловой репутации и требованием 500 000 рублей после шутки в его адрес в выпуске программы «Вечерний Ургант» от 31 января 2017 года. Претензии руководству телеканала высказали также и владельцы «кота-экстрасенса» из Благовещенска, по их мнению, коту «приписали свойства, которыми он не обладает».
Основные претензии Кашпировского связаны с тем, что в сюжете его назвали экстрасенсом, хотя тот настаивает, что является психотерапевтом, передает РИА Новости. Сообщается, что Анатолий готовит иски ко всем СМИ, называвшим его экстрасенсом.
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