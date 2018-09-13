В Балашихе водитель маршрутки сбил мальчика на зебре
13 сентября 2018, 21:34 [ «Аргументы Недели» ]
В Подмосковной Балашихе водитель маршрутки № 993 сбил мальчика, который переходил с мамой пешеходный переход на улице Свердлова.
«Женщина держала ребенка за руку, когда переходила дорогу. КамАЗ остановился, а маршрутка не успела. Мальчишку у матери из рук вырвало ударом», – рассказал очевидец. Об этом пишет сайт Подмосковье сегодня.
Также прохожие рассказали, что водитель бился в истерике после случившегося. У мальчика диагностировали открытый перелом ноги.
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