В Балашихе водитель маршрутки сбил мальчика на зебре

В Подмосковной Балашихе водитель маршрутки № 993 сбил мальчика, который переходил с мамой пешеходный переход на улице Свердлова.

«Женщина держала ребенка за руку, когда переходила дорогу. КамАЗ остановился, а маршрутка не успела. Мальчишку у матери из рук вырвало ударом», – рассказал очевидец. Об этом пишет сайт Подмосковье сегодня.

Также прохожие рассказали, что водитель бился в истерике после случившегося. У мальчика диагностировали открытый перелом ноги.