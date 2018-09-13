Специалисты спрогнозировали в России подорожание хлеба

Российский зерновой союз сообщил о скором подорожании хлеба из-за того, что его продажа в стране нерентабельна. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

По словам специалистов, за нарезной справедливая цена должна составлять не 20 рублей, а 30. При этом цены на хлеб могут вырасти за счет подорожания зерна. Как сообщили эксперты, из-за наводнений и засух урожай в этом году стал значительно хуже.

На территории Российской Федерации также дорожают горюче-смазочные материалы, отметили специалисты. Как передают «Известия», они входят в себестоимость производства сельскохозяйственной продукции.