В Дмитрове введен карантин в связи с бешенством животных

В деревне Иванцово, которая находится в Дмитровском городском округе, ввели карантин из-за бешенства животных, сообщают эксперты.

Ограничительные мероприятия введены от северной границы деревни Шулепниково до северной границы деревни Щетнево, после - на юг вдоль границы Дмитровского округа до северной границы деревни Шулепниково, сообщает сайт Подмосковье сегодня.