Эксперты: Большинство смертей в России - от врачебных ошибок

Как выяснилось, количество смертей россиян от врачебных ошибок растет в скором темпе и, более того, приближается к уровню смертности от ДТП.

Таких случаев в России довольно много, отмечает Ридус.

Так, совсем недавно в Белгороде после месяца неправильного лечения умер мальчик. Ему было всего 8 лет. В Ставрополе от потери крови скончалась роженица. Акушеры не смогли сделать ей правильно кесарево.

"Над врачом „висит“ такое количество потенциальных уголовных и гражданских статей, что производить какие-то манипуляции над больным на авось ни один медработник не возьмется", - считает эксперт.