Вчера в Ростовской области отметили годовщину со дня образования региона

По мнению губернатора Дона Василия Голубева, главный итог, с которым регион подошёл к своему 81-летию, – Ростовская область остаётся лидером, регионом-тружеником.

Любопытно, что один из самых инвестиционно-привлекательных регионов страны, занимающий сегодня лидирующие позиции по темпам экономических преобразований и объемам выпуска товаров и услуг, был образован благодаря как раз политики индустриализации. Во второй половине 30-х годов в Азово-Черноморском крае была создана мощная промышленная база. Его экономикой стало невозможно руководить из одного административного центра. Тогда-то и было принято решение о разделении огромной территории. В результате этого разделения на карте страны и появилась Ростовская область.

Сегодня по масштабам экономики донской регион входит в двенадцать крупнейших субъектов России. Ведущий сектор экономики – промышленность. (И это несмотря даже на то, что в сельском хозяйстве область один из традиционных лидеров страны). По итогам же семи месяцев 2018 года донская индустрия прибавила уже 15,4%.

А благодаря наличию природных ресурсов, выгодному экономико-географическому положению, прогрессивному инвестиционному законодательству, Ростовская область – один из самых привлекательных регионов для отечественных и зарубежных инвесторов. Так, начиная с 2011 года из числа «100 губернаторских «инвестпроектов» реализован 61. Благодаря этому в регионе открыто 21 тысяча рабочих мест. В 2018 году уже выполнено девять проектов.

Как отметил Василий Голубев, невозможно перечислить все достижения и победы, из которых и получается общий большой успех. Главным же результатом должно быть комфортное самочувствие жителей области, живущих в любой территории края.

- Всех нас объединяет одно: мы родились и служим нашему родному Донскому краю. Личный успех каждого из нас складывается в лидерство всей Ростовской области. Уверен, что вместе, единой командой мы сможем и дальше реализовывать самые смелые задачи и планы, - подвел итоги на праздновании годовщины региона губернатор Дона.









На торжественном собрании в честь годовщины региона Василий Голубев вручил диплом и знак «Почётный гражданин Ростовской области» известному земляку Василию Петровичу Воронину, экс-руководителю Сальского района, многолетнему лидеру федерации донских профсоюзов, почётному гражданину Сальского района, председателю Ростовского-на-Дону городского совета Героев Социалистического Труда.