Обвиняемые в отравлении Скрипалей российские граждане могли найти телефон главного редактора Russiatoday по ее ИНН индивидуального предпринимателя.

Найти номер Маргариты Симоньян в интернете не представляет труда. Главный редактор Russiatoday взяла интервью у обвиняемых в отравлении Скрипалей россиян Петрова и Боширова. Журналист заявила, что они сами позвонили ей на мобильный номер. В телеграмм-канале она пояснила, что найти ее номер не сложно.

Найти номер Маргариты Симоньян в интернете оказалось действительно не сложно. Она зарегистрирована как индивидуальный предприниматель. Судя по информации, представленной в интернете, как бизнесмен главред RT занимается рестораторским и гостиничным бизнесом. И на одном из сайтов действительно указан номер ее мобильника.

Впрочем, корреспонденту АН дозвониться по найденному в интернете номеру до главного редактора не удалось. Автоответчик сообщил, что звонок переадресуется на другой номер. После этого вызов был сброшен. На смс владелец номера тоже не ответил. Информации о том, что сообщение доставлено, оператор мобильной связи не предоставил.