//Новости партнеров
//НАШИ ПАРТНЕРЫ
//Новости marketgid
//новости 24СМИ
//Поп-новости
- Дмитрий Билан показал поклонникам своего отца
- Елена Темникова раскрыла свои секреты красоты
- Гузеева опубликовала еще одно удивительное фото из 90-х
- Актриса Лиза Боярская беременна и скоро уйдет в декрет
//Новости news.net.finam.ru
//Сад и огород
//самое читаемое
//Общество 13+
В Иркутске разработана новая вакцина от птичьего гриппа
13 сентября 2018, 16:13 [ «Аргументы Недели» ]
В Иркутске была разработана совершенно новая вакцина от вируса птичьего гриппа H7N9. Над ней проводили работу лучшие российские учёные.
Как сообщает ОТР, новая вакцина является защитой на случай вспышки пандемии птичьего гриппа. Ее специально создали заранее, чтобы при необходимости не пришлось тратить много времени на исследования.
«Живая гриппозная вакцина включает в себя ослабленный вирус гриппа, который не вызывает заболевания, но заставляет организм после вакцинации сразу работать. Это высушенная таблетка, которая растворяется водой и впрыскивается в нос», - прокомментировал эксперт создание новой вакцины.
Воспитатель тигров Михаил Зарецкий (Документальный фильм)
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контентДобавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях
Обсудить наши публикации можно здесь:
//Подписаться на рассылку эксклюзива от АН
//Наука
//В мире
Захарова отрицает угрозу национальной безопасности США со стороны Москвы
//Новости Гнездо.ру
//Общество
Симоньян анонсировала интервью с «подозреваемми» по делу Скрипалей
//В мире
Украинский аналитик огласил возможный мотив убийства донецкого лидера Захарченко
//Новости ADWILE
//Новости МирТесен
//Общество
Аксенов прокомментировал увольнение министра транспорта Крыма
//В мире
МИД РФ попросил Лондон предоставить другие фотографии Петрова и Боширова
//Новости партнеров
//В мире
//Общество
//Политика
У Пентагона есть вопросы по поводу российских кораблей у берегов Сирии
//В мире
Из-за русского языка украинские политики устроили перепалку в прямом эфире
//Новости СМИ2
//Общество
//Политика
В ГД прокомментировали слова экс-министра Украины о «разгроме» РФ: «блеяние»
//Мнение
//Общество
В карстовой пещере в Крыму нашли останки древних жирафа, дикобраза и слона
//Новости Redtram
//В мире
МИД Великобритании посчитал интервью Петрова и Боширова лживым
//Общество
//В мире
«Борцы с терроризмом» в Сирии на деле являются спонсорами террористов?
//Политика
В Госдуме назвали указ Трампа о санкциях за вмешательство в выборы США паранойей
//Общество
Легкоступова пожелала бросить перчатку Фомичу и потребовать сатисфакции
//Общество
В Раде потребовали воccтановить поставку воды в Крым, а Климкина снять
//Общество
//Политика
Боярский прокомментировал внесение законопроекта дуэльного кодекса
//Здоровье
Простое средство защиты от инсультов и сердечных приступов назвали специалисты
//Общество
Костя Цзю: Не знаю, зачем Макгрегору Крид
//Общество
Законопроект за увольнение работников предпенсионного возраста принят в 1 чтении
//В мире
Санкции против РФ ведут Евросоюз к катастрофе, заявили в Крыму
//Общество
//Общество
//Наука
Корабли-невидимки придут на службу в российский флот
//Общество