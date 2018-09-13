В Иркутске разработана новая вакцина от птичьего гриппа

В Иркутске была разработана совершенно новая вакцина от вируса птичьего гриппа H7N9. Над ней проводили работу лучшие российские учёные.

Как сообщает ОТР, новая вакцина является защитой на случай вспышки пандемии птичьего гриппа. Ее специально создали заранее, чтобы при необходимости не пришлось тратить много времени на исследования.

«Живая гриппозная вакцина включает в себя ослабленный вирус гриппа, который не вызывает заболевания, но заставляет организм после вакцинации сразу работать. Это высушенная таблетка, которая растворяется водой и впрыскивается в нос», - прокомментировал эксперт создание новой вакцины.