В карстовой пещере в Крыму нашли останки древних жирафа, дикобраза и слона

Останки древних жирафа, дикобраза и южного слона были найдены во время исследований пещеры, которую обнаружили на одном из участков строительства трассы «Таврида», пишут «Аргументы недели-Крым».

Эти находки позволяют сказать, что некогда на территории полуострова были африканские тропики, рассказал ТАСС ведущий методист музея зоологии Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского Дмитрий СТАРЦЕВ.

По его мнению, пещера была логовом древних хищников на протяжении нескольких тысячелетий. Предположительный возраст останков составляет от 800 тысяч до 2,5 миллиона лет.

Обнаруженные останки могут представить климатическую картину Крымского полуострова в древние времена. Да и по значимости находки являются уникальными для российской науки.