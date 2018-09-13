В ДНР выросли средние зарплаты

Средняя зарплата в Донецкой народной республике составила 10130 рублей. Такие данные содержатся в исследовании «Института экономических исследований». Оно опубликовано в четверг

Меньше всего в ДНР зарабатывают в Дебальцево. Там средний заработок составил 7376 рублей. Больше всех — в Кировском. Этот город лидирует с показателем средней зарплаты в 11625 рублей. Причем эти данные только за прошлый год. В этом году средняя цифра еще не подсчитывалась.

Данные по зарплатам исследователи взяли с сайта республиканского центра занятости. Они актуальные. На момент подготовки материала центр искал горнорабочего очистного забоя в Кировском. Ему предлагалась зарплата 27379 рублей.

Самые маленькие зарплаты республиканский центр занятости предлагал сборщику электрокерамических изделий в Донецке, дворнику в Снежном и волочилщику с подсобным рабочим в Торезе. Зарплат для этих специальностей были установлены на уровне 2514 рублей.