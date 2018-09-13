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В Центральном районе прогремел большой праздник в честь нового двора
13 сентября 2018, 15:21 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]
Во дворе, благоустроенном в рамках проекта «Городская среда» в 2018 году, прошёл праздник для жителей. По адресу ул. Труда, 30 горожане отметили завершение работ и появление новой детской площадки.
Главными гостями стали, конечно же, дети, которым теперь есть где поиграть после школы или детского сада. Для ребят интересные конкурсы и увлекательные викторины подготовили аниматоры в костюмах сказочных героев. Они же следили, чтобы определить, кто быстрее всех намотает верёвку на трезубец или покажет больше танцевальных движений и вручали сладкие подарки участникам и победителям.
Заместитель главы Центрального района Денис Мацко и председатель районного Совета депутатов Александр Хлызов поздравили жителей с завершением работ и наградили тех, благодаря кому дом вошёл в партийный проект и были сделаны работы: заасфальтирована дорога через двор к магазинам и остановкам, на новой детской площадке появились лавочки, качели, игровой комплекс и песочница.
Благодарственные письма за большой личный вклад в организацию работы с населением и активное участие в жизни Центрального района получили директор управляющей компании Светлана Расторгуева и председатель Совета дома Ирина Клинских.
- Поздравляю вас от администрации Центрального района, главы района Виктора Ереклинцева. У вас появился хороший, красивый, благоустроенный, современный двор. Призываю всех собственников: обращайтесь с предложениями, собирайте подписи, составляйте протоколы, и мы с удовольствием сделаем благоустройство и в других дворах Центрального района. Собирайтесь во дворе, гуляйте, празднуйте и сохраняйте эту красоту для будущий поколений, - сказал Денис Николаевич.
Также Благодарности от депутата Государственной Думы Андрея Барышева вручила его помощник Татьяна Котельникова.
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