Челябинск

//Новости партнеров

//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Новости news.net.finam.ru

//Сад и огород

//самое читаемое

1

Ополченцы Донбасса получили возможность атаковать ВСУ с помощью боевой авиации
2

Стало известно пророчество нигерийского ясновидца о Третьей мировой и крахе США
3

Очевидцы сняли танец в воздухе российского истребителя
4

В Киеве огласили планы по убийству ополченцев после захвата Украиной Донбасса
5

Появился прогноз ученика Павла Глобы об оккупации Украиной европейской части РФ

//Общество 13+

В Центральном районе прогремел большой праздник в честь нового двора

13 сентября 2018, 15:21 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]

В Центральном районе прогремел большой праздник в честь нового двора

Во дворе, благоустроенном в рамках проекта «Городская среда» в 2018 году, прошёл праздник для жителей. По адресу ул. Труда, 30 горожане отметили завершение работ и появление новой детской площадки.

Главными гостями стали, конечно же, дети, которым теперь есть где поиграть после школы или детского сада. Для ребят интересные конкурсы и увлекательные викторины подготовили аниматоры в костюмах сказочных героев. Они же следили, чтобы определить, кто быстрее всех намотает верёвку на трезубец или покажет больше танцевальных движений и вручали сладкие подарки участникам и победителям.

Заместитель главы Центрального района Денис Мацко и председатель районного Совета депутатов Александр Хлызов поздравили жителей с завершением работ и наградили тех, благодаря кому дом вошёл в партийный проект и были сделаны работы: заасфальтирована дорога через двор к магазинам и остановкам, на новой детской площадке появились лавочки, качели, игровой комплекс и песочница.

Благодарственные письма за большой личный вклад в организацию работы с населением и активное участие в жизни Центрального района получили директор управляющей компании Светлана Расторгуева и председатель Совета дома Ирина Клинских.

- Поздравляю вас от администрации Центрального района, главы района Виктора Ереклинцева. У вас появился хороший, красивый, благоустроенный, современный двор. Призываю всех собственников: обращайтесь с предложениями, собирайте подписи, составляйте протоколы, и мы с удовольствием сделаем благоустройство и в других дворах Центрального района. Собирайтесь во дворе, гуляйте, празднуйте и сохраняйте эту красоту для будущий поколений, - сказал Денис Николаевич. 

Также Благодарности от депутата Государственной Думы Андрея Барышева вручила его помощник Татьяна Котельникова.

Воспитатель тигров Михаил Зарецкий (Документальный фильм)

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях

Обсудить наши публикации можно здесь:

БЛ

//Подписаться на рассылку эксклюзива от АН

В Центральном районе прогремел большой праздник в честь нового двора

В Центральном районе прогремел большой праздник в честь нового двора 15:21

Во дворе, благоустроенном в рамках проекта «Городская среда» в 2018 году, прошёл праздник для жителей. По адресу ул. Труда, 30 горожане отметили завершение работ и появление новой детской площадки. >>

Специалисты «МРСК Урала» начали опломбировку приборов учета 15:15

Этой работой занялась с 1 сентября 2018 года ООО «Энергоучет». Для того, чтобы подать заявку на допуск в эксплуатацию приборов учёта электроэнергии жителям Южного Урала нужно обращаться в соответствующее подразделение компании, с которым заключен договор на энергоснабжение >>
Алексей Евченко: я готов драться за титул

Алексей Евченко: я готов драться за титул 12:54

Челябинский профессиональный боксер Алексей Евченко, завоевывает все большую популярность у ценителей жесткого и бескомпромиссного, а главное красивого бокса не только в России. Его предпоследний драматический поединок в Париже с 28-летним марокканцем Ахмедом Эль Мусауи несомненно добавил ему поклонников и за рубежом. >>
Анатолий Литовченко: «Ревизия ливневки Ленинского закончится к концу года»

Анатолий Литовченко: «Ревизия ливневки Ленинского закончится к концу года» 11:33

Уже к концу текущего года будет готов полный отчет по ревизии ливневой и дренажной канализации Ленинского района Челябинска. Это значит, что эксперты "разберут по винтикам" все имеющиеся трубы, коллекторы и сочленения, а также дадут исчерпывающие рекомендации по приведению их в порядок. >>
Борис Дубровский позитивно оценил работу промышленных кластеров

Борис Дубровский позитивно оценил работу промышленных кластеров 11:15

Глава Южного Урала Борис Дубровский в ходе посещения Еманжелинска прибыл на производственную компанию «Ходовые системы», которая входит в Южно-Уральский промышленный кластер. Специалисты производят здесь детали и узлы дорожных, строительных и сельскохозмашин. >>
Челябинск: два дня без права на асфальт!

Челябинск: два дня без права на асфальт! 10:14

Грязь из-под колес, рев моторов, адреналин в крови! На два дня Челябинск станет столицей всего джиперского мира. Такое пропускать нельзя! >>

//Новости МирТесен



РМК и Росконгресс открывают новый грант

РМК и Росконгресс открывают новый грант 12.09 15:00

Помиллиона рублей получат студенты, которые смогут предложить лучшую идею по привлечению жителей страны к развитию территорий в рамках конкурса "Инносоциум". >>

Южный Урал включился в борьбу за федеральные средства 12.09 12:19

В Госдуме России стартовала осенняя сессия парламента, где будет принят главный документ на следующий год – бюджет страны. Южный Урал включился в борьбу за эти средства. >>

Многодетной семье из Челябинска подарили автомобиль «Газель» 12.09 11:38

По сложившейся традиции ко Дню города администрация Челябинска выбирает одну многодетную семью, чтобы подарить им машину. В этом году третьими счастливыми обладателями многоместной газель стала семья Мельник. У них – 11 детей. >>

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

Бизнесмен из Китая будет продавать на родине товары Южного Урала 12.09 11:32

Первый предприниматель из китайской провинции Хэйлунцзян получил официальную доверенность на продвижение товаров и услуг Южного Урала от УЮТПП. >>

Не пришла квитанция за свет? Напишите в Челябэнерго 11.09 14:29

На Южном Урале продолжается взаимодействие работников ОАО «МРСК Урала» с сотрудниками «Почты России». >>

Борис Дубровский занял 7 место в медиарейтинге губернаторов 11.09 09:27

Медиарейтинг губернаторов составили эксперты Медиалогии за август 2018 года. Оказалось, что глава Южного Урала Борис Дубровский обошел своего ближайшего соседа из Свердловской области и поднялся сразу на четыре строчки рейтинга. >>

//Новости Redtram

В Коркино подведут газ на две новые улицы

В Коркино подведут газ на две новые улицы 11.09 08:09

На Южном Урале продолжается подведение газа к частным домам. По решению главы региона Бориса Дубровского только в текущем году на эти цели будут направлены около 700 миллионов рублей. Очередными счастливыми обладателями теплых и уютных домов станут жители двух улиц в Коркино. >>

Почти 90 процентов мандатов депутатов на Южном Урале получили единороссы 10.09 14:16

В минувшие выходные в Челябинской области прошли выборы депутатов и глав сельских поселений. Из 194 мандатов 165 получили представители партии "Единая Россия". Два избранных главы - также члены этой партии. >>

Борис Дубровский: Закрытие свалки в Челябинске - историческое событие 10.09 13:56

Именно так назвал глава Южного Урала Борис Дубровский завершение работы городской свалки, которое произойдет уже завтра, 11 сентября. >>

//Новости ADWILE

В Челябинске будут делать краны для ремонта железных дорог 10.09 13:20

В России практически нет кранов, которые могли бы принимать участие в ремонте железных дорог. Такую технику собираются выпускать в Челябинске – глава региона Борис Дубровский поручил специалистам Минэконома Южного Урала проработать вопросы поддержки на уровне области и страны. >>
Цветущий район проехал в праздничной кавалькаде в День города Челябинска

Цветущий район проехал в праздничной кавалькаде в День города Челябинска 10.09 09:17

Платформа Центрального района в День города проехала по Челябинску в составе праздничной кавалькады. Колонна украшенных грузовиков открыла череду тождественных мероприятий. >>

На несанкционированный митинг в Челябинске собралось всего сто человек 09.09 20:38

Несанкционированный митинг в Челябинске собрал всего сто человек. Из них порядка тридцати активно выражали свою позицию, остальные были прохожие, зеваки, сотрудники внутренних дел в штатском и журналисты. >>
Коркинцы смогут заниматься в новом ФОК

Коркинцы смогут заниматься в новом ФОК 07.09 15:59

Физкультурно-оздоровительный комплекс построила РМК в Коркино всего за полгода. Первые камни сюда закладывали Майк Тайсон и Костя Цзю. Теперь же их пригласили вместе с губернатором открывать двери уже готового спортивного объекта. >>
Челябинский фестиваль «Рок-н-ролл большого города» станет ежегодным

Челябинский фестиваль «Рок-н-ролл большого города» станет ежегодным 07.09 15:53

8 сентября в 14:00 в парке Гагарина впервые пройдет масштабный фестиваль «Рок-н-ролл большого города», на котором выступит известный музыкант, наш земляк Гарри Ананасов. >>
Игорь Алтушкин получил благодарность от Федерации бокса России

Игорь Алтушкин получил благодарность от Федерации бокса России 07.09 15:51

Председателя Совета директоров РМК Игоря Алтушкина наградили благодарностью Федерации бокса нашей страны. >>

//Новости партнеров

Анатолий Литовченко рассказал, как нужно менять медпомощь на селе

Анатолий Литовченко рассказал, как нужно менять медпомощь на селе 07.09 13:21

Мало врачей, до городской больницы доехать неудобно, скорая едет по часу, а ремонт в больнице зависит от решения министра — с такими проблемами нынче сталкиваются все жители села. Для того, чтобы изменить ситуацию, депутат Госдумы Анатолий Литовченко вместе с главой региона Борисом Дубровским пообщались с главами муниципалитетов на заседание Палаты сельских поселений. >>
РМК стала генеральным спонсором День города Челябинска

РМК стала генеральным спонсором День города Челябинска 07.09 11:23

Праздничные мероприятия пройдут при финансовой помощи русской медной компании. Для челябинцев и гостей города споет Митя Фомин и БИ-2, а также выступит шоу «Уральские пельмени». >>
Уральская супрядка, школьная мастерская и концерт на конкурсе «Урал мастеровой»

Уральская супрядка, школьная мастерская и концерт на конкурсе «Урал мастеровой» 07.09 09:33

Участников конкурса «Урал мастеровой», который пройдёт в Челябинске 8 и 9 сентября ждет насыщенная внеконкурсная программа. Умельцы познакомятся с работой школьных мастерских народных ремесел, побывают на посиделках по-уральски и попробуют взвар из местных трав и ягод. >>

Коллектив Дворца пионеров Челябинска поздравили с началом учебного года 07.09 09:25

Администрация Центрального района в своей работе часто сотрудничает с учреждениями системы образования района: школами, университетами, колледжами, творческими центрами. Поэтому на традиционный педагогический совет Дворца пионеров и школьников им. Н. К. Крупской также были приглашены представители руководства района. >>

Челиндбанк вновь снижает ставки на ипотечные кредиты 07.09 09:24

С 5 сентября в ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» стартовала новая акция по ипотечному кредитованию для физических лиц. >>
Анатолий Литовченко поздравил челябинцев с Днем рождения города

Анатолий Литовченко поздравил челябинцев с Днем рождения города 06.09 15:18

Депутат Госдумы Анатолий Литовченко поздравил всех челябинцев в Днем рождения города и назвал его мегаполисом больших возможностей. >>

//Новости партнеров

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Redtram

//Новости СМИ2

//Новости Lentainform.com

Загрузка...

//Мы в соцсетях

Загрузка...
//Наши партнеры