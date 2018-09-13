Специалисты «МРСК Урала» начали опломбировку приборов учета

Этой работой занялась с 1 сентября 2018 года ООО «Энергоучет».

Для того, чтобы подать заявку на допуск в эксплуатацию приборов учёта электроэнергии жителям Южного Урала нужно обращаться в соответствующее подразделение компании, с которым заключен договор на энергоснабжение (куплю-продажу электроэнергии) - есть на официальном сайте ОАО «МРСК Урала». При себе нужно иметь копию паспорта счетчика и (или) свидетельства о его поверке.

Энергетики предупреждают, что поверку и допуск электросчетчиков может осуществлять только та организация, которая имеет на эти работы разрешение от гарантирующего поставщика электроэнергии (ОАО «МРСК Урала»). Информация о том, что вам пора менять или проводить поверку прибора учета электричества, вы увидите на своей квитанции. Также эти данные вам сообщат в отделах энергокомпании.