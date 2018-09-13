Специалисты «МРСК Урала» начали опломбировку приборов учета
13 сентября 2018, 15:15 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]
Этой работой занялась с 1 сентября 2018 года ООО «Энергоучет».
Для того, чтобы подать заявку на допуск в эксплуатацию приборов учёта электроэнергии жителям Южного Урала нужно обращаться в соответствующее подразделение компании, с которым заключен договор на энергоснабжение (куплю-продажу электроэнергии) - есть на официальном сайте ОАО «МРСК Урала». При себе нужно иметь копию паспорта счетчика и (или) свидетельства о его поверке.
Энергетики предупреждают, что поверку и допуск электросчетчиков может осуществлять только та организация, которая имеет на эти работы разрешение от гарантирующего поставщика электроэнергии (ОАО «МРСК Урала»). Информация о том, что вам пора менять или проводить поверку прибора учета электричества, вы увидите на своей квитанции. Также эти данные вам сообщат в отделах энергокомпании.
Воспитатель тигров Михаил Зарецкий (Документальный фильм)
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес