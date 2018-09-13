Легкоступова пожелала бросить перчатку Фомичу и потребовать сатисфакции

Певица Валентина ЛЕГКОСТУПОВА, которая ушла с поста начальника отдела культуры Феодосии, подтвердила домыслы о том, что уволиться она решила из-за матерщины рэпера «Игорька», выступавшего на Дне города, пишут «Аргументы недели-Крым».

В эфире программы «Линии» на радио «Крым» ЛЕГКОСТУПОВА сказала: «У нас город воинской славы, и совершенно понятно, что песни, содержащие нецензурную лексику, не должны звучать в городе воинской славы».

Певица говорит, что целенаправленно приехала на свою малую родину, в Крым, чтобы принести пользу, используя все свои знания, накопленные за 30 с лишним лет в сфере культуры. Но, по ее словам, ситуация сложилась так, что она не смогла найти общего языка с главой администрации города ФОМИЧЕМ.

«Если бы мы жили в средневековье, я бы бросила перчатку Фомичу и потребовала сатисфакции. Работать в этой команде я считаю для себя невозможным», – подытожила ЛЕГКОСТУПОВА.