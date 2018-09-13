Пушилин поручил охрану первых лиц ДНР контрразведке

Министерство госбезопасности ДНР будет охранять первых лиц Донецкой народной республики. Соответствующий указ подписал исполняющий обязанности главы республики Денис Пушилин.

Это пятнадцатый по счету указ Дениса Пушилина на посту исполняющего обязанности главы республики. В нем перечислены должности, которым должна быть предоставлена персональная охрана. Текст относит к первой категории охраняемых лиц главу республики и председателя правительства. Вторая категория распространяется на спикера парламента, заместителей премьер-министра, и на полномочного представителя на переговорах контактной группы в Минске.

Теперь их охраной будет заниматься Министерство госбезопасности ДНР. Третий пункт документа предписывает этому ведомству выделение персональной охраны объектам госохраны.

Ранее обеспечением безопасности в Донецкой народной республике занималась государственная служба госохраны РГСО. Это аналог российской федеральной службы охраны. После теракта, в котором погиб Александр Захарченко, появились слухи о расформировании РГСО. Поговаривали даже, что обеспечением безопасности будет заниматься донецкое МЧС.

Какая судьба ждет донецкую госохрану, пока не известно. В четверг тринадцатого сентября, Денис Пушилин подписал пятнадцатый указ. И в нем функции обеспечения безопасности первых лиц государства переданы контрразведке.







