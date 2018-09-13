Дело возбуждено в отношении мужчины, который в Татарстане убил грабителей

В Татарстане следователи возбудили в отношении 41-летнего жителя города Бугульма Евгения Деданина уголовное дело по статье "убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны".

Как стало известно, вчера на дом жителя Бугульмы напали двое молодых мужчин - это жители Самарской области 38-летний Иван Нетроголов и 29-летний Владислав Колоярцев.

По данным источников в республиканских правоохранительных органах, на записи с камер наблюдения видно, что нападавшие в ходе борьбы пытались стрелять в мужчину, но пистолет дал осечку.

Следствие установило, что вчера, 12 сентября, утром Деданин находился в гараже своего дома на улице Добровольского. Неожиданно на территорию дома жителя Бугульмы проникло трое злоумышленников. Они, угрожая предметами, похожими на огнестрельное оружие-пистолет, накинулись на хозяев дома, а также находившегося у них в гостях приятеля, после чего всем связали руки. Деданину и его другу удалось освободить руки, в результате между мужчинами завязалась драка, в ходе которой хозяин дома схватил нож и нанес несколько ударов двум злоумышленникам. Он нанес удары в жизненно-важные органы, в том числе со стороны спины. Мужчины скончались на месте происшествия. Третий нападавший смог скрылся с места происшествия, однако через непродолжительное время был задержан.

В настоящее время следователем проведен осмотр места преступления, назначены судебно-медицинские, судебно-генетические, судебно-баллистические, судебно-трасологические и судебно-психиатрическая экспертизы, проводятся все необходимые следственные действия.

По данным СКР, по факту разбойного нападения (ст. 162 УК РФ) органами внутренних дел возбуждено уголовное дело.