Овечкин спас жену, приняв удар на себя
13 сентября 2018, 14:27 [ «Аргументы Недели» ]
Нападающий российской сборной и хоккейного клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин продемонстрировал достойную трехкратного чемпиона мира реакцию и спас супругу от попадания футбольного мяча.
Случай совершить этот маленький подвиг во имя любимой жены Анастасии Шубской Овечкину представился перед началом товарищеского футбольного матча между Бразилией и Сальвадором. Во время разминки хоккеист с супругой находился за воротами.
Пока хоккеист что-то обсуждал с женой, один из разминавшихся на поле игроков пробил мимо ворот. Футбольный мяч с мощной подачи прилетел бы прямо в голову Анастасии, но Александр среагировал вовремя и отбил его. Анастасия не только не пострадала, но даже не успела испугаться, сообщает «Спорт24».
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