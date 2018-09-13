Овечкин спас жену, приняв удар на себя

Нападающий российской сборной и хоккейного клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин продемонстрировал достойную трехкратного чемпиона мира реакцию и спас супругу от попадания футбольного мяча.

Случай совершить этот маленький подвиг во имя любимой жены Анастасии Шубской Овечкину представился перед началом товарищеского футбольного матча между Бразилией и Сальвадором. Во время разминки хоккеист с супругой находился за воротами.

Пока хоккеист что-то обсуждал с женой, один из разминавшихся на поле игроков пробил мимо ворот. Футбольный мяч с мощной подачи прилетел бы прямо в голову Анастасии, но Александр среагировал вовремя и отбил его. Анастасия не только не пострадала, но даже не успела испугаться, сообщает «Спорт24».