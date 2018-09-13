Костя Цзю: Не знаю, зачем Макгрегору Крид

Люди с юмором отнеслись к конфликту между бойцом Хабибом Нурмагомедовым и лейблом Black Star во главе с Тимати. Они попросили ирландского бойца выйти на предстоящий 6 октября бой с Хабибом под песню Егора Крида. Пользователи Instagram оставили в аккаунте ирландца много комментариев с хештегом #ВыйдиПодКрида, пишет МК.

Российский боксер Костя Цзю поделилился информацией, как сам выходил на бой под песни Ларисы Долиной. Он считает, что спортсмен должен сам выбирать ту песню, которая вдохновит его на бой, сообщает НСН.

«Я никак не могу понять, зачем нужно мешать все в кучу, весь этот скандал. Не знаю, зачем Макгрегору Крид. Я выходил под песни Ларисы Долиной, которую она под меня сделала. Выходил под музыку группы Пинк Флойд, потому что она мне нравилась, она мне поднимала боевой дух. Это дело бойца и его команды, какую песню выбирать. Крид и Макгрегор – это, на мой взгляд, несовместимые вещи», - рассказал Костя Цзю.