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Законопроект за увольнение работников предпенсионного возраста принят в 1 чтении
13 сентября 2018, 13:33 [ «Аргументы Недели» ]
Депутаты Государственной думы приняли в первом чтении законопроект об уголовной ответственности для работодателей за необоснованное увольнение работников предпенсионного возраста. За документ проголосовали 370 депутатов, против — 12.
Нарушителям грозят штрафы до 200 тысяч рублей или до 360 часов обязательных работ. Поправки в проект пенсионного законодательства, предусматривающие уголовную ответственность для работодателей, внес президент РФ Владимир Путин.
Депутаты дополняют Уголовный кодекс РФ новой статьей "Необоснованный отказ в приеме на работу или необоснованное увольнение лица, достигшего предпенсионного возраста". Уточняется, что под предпенсионным возрастом "понимается возрастной период продолжительностью до пяти лет, предшествующий назначению лицу страховой пенсии по старости".
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