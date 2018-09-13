Аксенов прокомментировал увольнение министра транспорта Крыма
13 сентября 2018, 13:48 [ «Аргументы Недели» ]
Глава Крыма Сергей Аксенов прокомментировал отставку по собственному желанию министра транспорта республики Юрия Овсянникова. По его мнению, министр не справился с поставленными задачами.
О том, что министр транспорта Юрий Овсянников написал заявление об увольнении по собственному желанию, главе Крыма сообщили вчера.
«Это одно из немногих правильных решений Юрия Петровича. Задачи, которые были поставлены перед министром транспорта, не были выполнены. Принятые им управленческие решения заслуживают неудовлетворительной оценки», - прокомментировал Сергей Аксенов.
За время работы Юрия Овсянникова на министерском посту не были приняты действенные меры по оптимизации дорожной сети и работе общественного транспорта. Перевозчики все также не соблюдают расписание движения. Нет существенных подвижек в замене устаревших остановочных павильонов на новые, и так далее, пояснил глава Крыма.
«Нам не нужны обещания. Нам нужны конкретные результаты. Кадровые обновления абсолютно естественны и будут продолжаться и впредь», - заявил Аксенов в своем фейсбуке.
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