Кто виноват в провале ЕДГ?

Аналитика итогов прошедших выборов заполняет СМИ и специализированные интернет-порталы. Но главный вывод на этот раз можно было сделать уже утром 9 сентября, не дожидаясь даже данных экзит-поллов. Ведь к тому моменту цифры с Дальнего Востока были уже не статистикой, а приговором.

Речь о количестве избирателей, пришедших на выборы, о пресловутой «явке». Более 2/3 граждан РФ проигнорировали право выбирать свою власть. Конечно, сверхтолерантный российский закон о выборах позволяет считать волеизъявление состоявшимся, но это не повод закрыть глаза на случившееся — 9 сентября политическая стабильность системы включила аварийную сигнализацию. Кто и на каком пульте примет сигнал тревоги?

Последовательность событий, которая привела к снижению доверия граждан к системе, незамысловата и для обывателя: падение национальной валюты, рост налогов в реальном секторе экономики, недоступность кредитов и «венец» негативной социальной повестки — проект пенсионной реформы. Далее последовала традиционная реакция российского общества — падение доверия к власти и социальная апатия.

Пока недовольство не переросло в массовый активный протест и оппозиция (главным образом КПРФ) не воспользовалось ситуацией в полной мере. Но выборный процесс в России перманентен: единый день голосования — это не Олимпиада, не раз в 4 года. Первые акции протеста прокатились по стране уже этим летом. Пока их масштаб, похоже, особо власть не пугает. Но, будем надеяться, настораживает.

К следующим выборам угрожающее «народ безмолвствует» может оформиться в «бессмысленный и беспощадный» бунт. Ну, или как минимум в триумф оппозиции. Это произойдет обязательно, если «сигнал тревоги» не услышат на «самом верху». Ведь «переводить стрелки» на федеральный центр вынуждены уже и сами представители власти. Многие из губернаторов, пытаясь сохранить социальную стабильность, прямо отсылают «рассерженных горожан» по адресу: Москва, Правительство РФ. Точнее — кабинеты министров и чиновников, ответственных за последние резонансные экономические инициативы: в топе председатель ЦБ Эльвира Набиуллина, министр финансов Силуанов, глава пенсионного фонда Дроздов и главный мытарь России Мишустин. На региональных митингах, прошедших в начале сентября, перечеркнутые портреты этих чиновников занимали «почетное» первенство.

Как говорят многие эксперты, существующая политика высушивает экономику. Изымает деньги у бизнеса и населения через НДС, акцизы на бензин и налог с самозанятых, а новым средствам не дает поступать в обращение — удерживая высокую ставку Центробанка по кредитам. Как заявил в своем недавнем интервью советник президента академик Сергей Глазьев:

— Денежные власти находятся в плену самых нелепых догм, которые навязываются вашингтонскими финансовыми организациями туземцам, чтобы лишить их возможности самостоятельного развития… В данном случае простота не просто хуже воровства, а самоубийственная политика.

Им вторят представители практически всех системных партий — заместитель председателя Комитета по экономической политике, эсэр Валерий Гартунг:

— Мы просто стали неконкурентоспособны, убиваем, свою экономику, отдаем свой российский рынок иностранным поставщикам. Это последствия неправильной, неграмотной финансовой политики, которую проводит ЦБ. Платить за это приходится всем гражданам страны, экономике страны и бюджету.

По сути, результат «Единой России» в регионах —отражение экономической политики федерального Центра, принять удар «народного гнева» на себя оказались не готовы и региональные отделения «Единой России». Такой вывод делает член Совета Федерации Анатолий Лисицын:



— Нужно четко видеть связь между социальными проблемами (а главная — это пенсионная реформа) и явкой избирателя. Ведь «Единая Россия» не смогла исполнить в предвыборный период одну из функций партий власти — донести до населения смысл экономических решений власти. При всех недостатках «Единой России», в этом случае, я не возлагал бы всю ответственность на партию. Для региональных отделений пенсионная реформа правительства стала точно такой же неожиданностью, как и для населения. Единороссы на местах не имели возможность включить этот вопрос в свою предвыборную повестку. Экономисты из правительства не посчитались и с этими обстоятельствами. А коммунисты смогли оперативно сыграть на этой проблеме. Это серьезный сигнал для власти, — говорит Лисицын.

Наличие проблем понимают уже не только эксперты и политики, но и широкие слои населения. Недаром на акциях протеста, прошедших во многих регионах накануне выборов, звучали призывы к отставке не только председателя Пенсионного фонда России Антона Дроздова, но и гораздо менее обсуждаемых главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной и руководителя Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина. Как раз тех двух ведомств, которые высушивают экономический бассейн — перекрывают приток средств и активно выкачивают их через налоги и сборы.

Действия правительственных «либерал-экономистов» подставляют под удар последнюю константу политического процесса в России — рейтинг президента, который, по данным социологии, упал до значений 2014 г. А рейтинг главного лидера России — больше чем просто показатель, это — залог стабильности. И президенту придется делать выбор, чем жертвовать, чтобы основная скрепа российской политической системы осталась константой.