В СКР прокомментировали информацию о вызове экс-главы МЧС Пучкова на допрос
13 сентября 2018, 13:21 [ «Аргументы Недели» ]
Официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко опровергла информацию о вызове на допрос бывшего министра по чрезвычайным ситуациям Владимира Пучкова. Ранее ряд СМИ сообщил, что экс-глава МЧС Владимир Пучков был допрошен в качестве свидетеля по одному из уголовных дел.
"По уголовным делам, находящимся в производстве Следственного комитета РФ, Владимир Пучков не допрашивался ни в качестве свидетеля, ни в каком-либо ином статусе", - заявила Светлана Петренко.
По словам Петренко, появившаяся в СМИ информация о вызове на допрос в Следственный комитет РФ бывшего главы МЧС России Владимира Пучкова не соответствует действительности, - сообщает ТАСС.
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