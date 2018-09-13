В СКР прокомментировали информацию о вызове экс-главы МЧС Пучкова на допрос

Официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко опровергла информацию о вызове на допрос бывшего министра по чрезвычайным ситуациям Владимира Пучкова. Ранее ряд СМИ сообщил, что экс-глава МЧС Владимир Пучков был допрошен в качестве свидетеля по одному из уголовных дел.

"По уголовным делам, находящимся в производстве Следственного комитета РФ, Владимир Пучков не допрашивался ни в качестве свидетеля, ни в каком-либо ином статусе", - заявила Светлана Петренко.

По словам Петренко, появившаяся в СМИ информация о вызове на допрос в Следственный комитет РФ бывшего главы МЧС России Владимира Пучкова не соответствует действительности, - сообщает ТАСС.