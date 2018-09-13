Эксперт объяснил суть поправок к антипиратским законам

В этом году собираются поправки к антипиратскому законодательству. Об этом заявил в кулуарах Восточного экономического форума вице-премьер Максим Акимов, пишет «Интерфакс».

Он полагает то, что законодательство в отношении авторских прав и прав на интеллектуальную собственность нуждается в совершенствовании после конфликта «Яндекса» с правообладателями.

Эксперт считает, что в поправках к антипиратскому законодательству говорится, в первую очередь, о процессе взыскания финансовой ответственности с правонарушителей. Об этом сообщает НСН.

«Это некая мера наказания для того, чтобы оператор, в данном случае, в качестве которого выступает "Яндекс", понимал меру ответственности. Сегодня взыскать финансовую ответственность крайне сложно, это должны быть суды. Не ясна формула, по которой рассчитывается ущерб. Тем не менее, если будет принят такой закон, а он будет принят, этот ущерб будет рассчитываться по формуле, и будет просто невыгодно поддерживать такую практику», — пояснил эксперт.