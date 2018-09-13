Американский музыкант разводится с женой -крымчанкой

Американский музыкант, основатель и фронтмен ню-метал-группы Limp Bizkit Фред Дерст разводится со своей супругой -крымчанкой Ксений Берязевой. Визажист Ксения Берязева родилась в городе Прокопьевске Кемеровской области, а потом переехала в Крым. После замужества в 2012 году она стала работать и жить в Лос-Анджелесе.

О грядущем разводе узнал портал TMZ, в распоряжении которого оказались соответствующие документы. Оказывается, супруги стали жить раздельно летом. В качестве причины развода Дерст назвал "непримиримые разногласия". Музыкант отказался выплачивать женщине алименты.

Берязева в ответ подала в суд с претензией на алименты от бывшего супруга. Но детей они не родили, поэтому серьезных осложнений при бракоразводном процессе у пары появиться не должно.

1 сентября 2015 года американский рокер заявил о желании стать гражданином России. Он хочет обосноваться в Москве, учит русский язык.