Эксперты проверили творог, требования соответствуют только 27 из 73 проверенных
13 сентября 2018, 12:16 [ «Аргументы Недели» ]
Эксперты Автономной некоммерческой организации "Российская система качества" проверили качество творога, произведенного отечетвенными производителями. Согласно итогам проверки, всем обязательным требованиям соответствуют только 27 торговых марок продукта из 73 проверенных.
В рамках всероссийского масштабного исследования молочной продукции Роскачество совместно с Россельхознадзором и Роспотребнадзором по поручению Правительства России исследовало творог с жирностью 9 %.
В Роскачестве отметили, что нарушителями в большинстве случаев оказались не самые крупные торговые марки — товары с нарушениями разного уровня серьезности занимают 34,7% рынка.
Самые серьезные нарушения, встречающиеся массово - превышения норм по микробиологическим показателям (в том числе дрожжи, плесень, общая бактериальная обсемененность, кишечная палочка или недостаток молочнокислых бактерий). В ходе исследования выявлены и менее серьезные отклонения, например, частичное снижение жирности, добавление крахмала и искусственных консервантов. Эти нарушения не носили массового характера.
По данным "Роскачества", творог исследовали и на наличие антибиотиков: превышение разрешенного уровня обнаружилось у девяти торговых марок.
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