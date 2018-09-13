Эксперты проверили творог, требования соответствуют только 27 из 73 проверенных

Эксперты Автономной некоммерческой организации "Российская система качества" проверили качество творога, произведенного отечетвенными производителями. Согласно итогам проверки, всем обязательным требованиям соответствуют только 27 торговых марок продукта из 73 проверенных. Ученые назвали продукт, продлевающий жизнь

В рамках всероссийского масштабного исследования молочной продукции Роскачество совместно с Россельхознадзором и Роспотребнадзором по поручению Правительства России исследовало творог с жирностью 9 %.

В Роскачестве отметили, что нарушителями в большинстве случаев оказались не самые крупные торговые марки — товары с нарушениями разного уровня серьезности занимают 34,7% рынка.

Самые серьезные нарушения, встречающиеся массово - превышения норм по микробиологическим показателям (в том числе дрожжи, плесень, общая бактериальная обсемененность, кишечная палочка или недостаток молочнокислых бактерий). В ходе исследования выявлены и менее серьезные отклонения, например, частичное снижение жирности, добавление крахмала и искусственных консервантов. Эти нарушения не носили массового характера.

По данным "Роскачества", творог исследовали и на наличие антибиотиков: превышение разрешенного уровня обнаружилось у девяти торговых марок.