Доверие россиян к телевидению и радио упало

Уровень доверия к телевидению снизился на 30% за последние девять лет. Радио также больше не рассматривается как источник информации, говорят результаты опроса, проведенного социологами «Левада-Центра».

Почти три четверти (73%) россиян узнают новости в стране и в мире по телевизору, выяснилось в ходе социологического опроса. Но доверяют получаемой информации менее половины респондентов. В целом доверие к телевидению как к источнику информации за последние девять лет снизилось на 30 процентных пунктов, отмечают социологи.

Среди опрошенных в возрасте от 18 до 24 лет большая часть (54%) предпочитают интернет в качестве источника информации. У респондентов в возрасте старше 55 лет ситуация другая: 89% предпочитают узнавать новости из телевизора, сообщают опубликовавшие результаты опроса «Ведомости».

«Доверие к официозу падает. Особенно это заметно среди молодых и более образованных людей. Дело в подаче информации. Например, люди остро чувствуют, что по телевизору предпочитают не упоминать о негативных факторах пенсионной реформы. Вместе со снижением одобрения властей снижается и доверие к теленовостям», - прокомментировал результаты опроса директор «Левада-Центра», социолог Лев Гудков.

«Радио больше не источник новостей. Это форум для того, чтобы обсудить новости, и это шоу. Я знал это и без опросов. Уже несколько лет говорю об этом», - отозвался известный журналист Сергей Доренко.