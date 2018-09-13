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Доверие россиян к телевидению и радио упало
13 сентября 2018, 12:30 [ «Аргументы Недели» ]
Уровень доверия к телевидению снизился на 30% за последние девять лет. Радио также больше не рассматривается как источник информации, говорят результаты опроса, проведенного социологами «Левада-Центра».
Почти три четверти (73%) россиян узнают новости в стране и в мире по телевизору, выяснилось в ходе социологического опроса. Но доверяют получаемой информации менее половины респондентов. В целом доверие к телевидению как к источнику информации за последние девять лет снизилось на 30 процентных пунктов, отмечают социологи.
Среди опрошенных в возрасте от 18 до 24 лет большая часть (54%) предпочитают интернет в качестве источника информации. У респондентов в возрасте старше 55 лет ситуация другая: 89% предпочитают узнавать новости из телевизора, сообщают опубликовавшие результаты опроса «Ведомости».
«Доверие к официозу падает. Особенно это заметно среди молодых и более образованных людей. Дело в подаче информации. Например, люди остро чувствуют, что по телевизору предпочитают не упоминать о негативных факторах пенсионной реформы. Вместе со снижением одобрения властей снижается и доверие к теленовостям», - прокомментировал результаты опроса директор «Левада-Центра», социолог Лев Гудков.
«Радио больше не источник новостей. Это форум для того, чтобы обсудить новости, и это шоу. Я знал это и без опросов. Уже несколько лет говорю об этом», - отозвался известный журналист Сергей Доренко.
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