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Министр транспорта Крыма Овсянников подал в отставку
13 сентября 2018, 11:37 [ «Аргументы Недели» ]
Министр транспорта Крыма Юрий Овсянников принял решение уйти в отставку. Подписал ли заявление Юрия Овсянникова глава Крыма Сергей Аксенов, пока неизвестно.
О том, что главы крымского Минтранса написал заявление об увольнении, сообщает РИА Новости. По какой причине Овсянников решил уволиться, не сообщается.
Юрий Овсянников является шестым с весны 2014 года министром транспорта Крыма. Он возглавил ведомство в мае текущего года.
Ранее министерством руководили Юрий Шевченко, Анатолий Цуркин, Андрей Безсалов, Анатолий Волков, Игорь Захаров.
Предыдущим министрам ставили в вину плохую работу общественного транспорта, пробки в Симферополе, слабую загрузку крымских портов, высокие тарифы на авиаперелеты в Крым, напоминается на сайте rg.ru.
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