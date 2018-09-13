Министр транспорта Крыма Овсянников подал в отставку

Министр транспорта Крыма Юрий Овсянников принял решение уйти в отставку. Подписал ли заявление Юрия Овсянникова глава Крыма Сергей Аксенов, пока неизвестно.

О том, что главы крымского Минтранса написал заявление об увольнении, сообщает РИА Новости. По какой причине Овсянников решил уволиться, не сообщается.

Юрий Овсянников является шестым с весны 2014 года министром транспорта Крыма. Он возглавил ведомство в мае текущего года.

Ранее министерством руководили Юрий Шевченко, Анатолий Цуркин, Андрей Безсалов, Анатолий Волков, Игорь Захаров.

Предыдущим министрам ставили в вину плохую работу общественного транспорта, пробки в Симферополе, слабую загрузку крымских портов, высокие тарифы на авиаперелеты в Крым, напоминается на сайте rg.ru.