Симоньян анонсировала интервью с «подозреваемми» по делу Скрипалей

Главный редактор RT Маргарита Симоньян анонсировала скорый выход в эфир интервью, которое она взяла у лиц, подозреваемых в отравлении Скрипалей в Великобритании – Александра Петрова и Руслана Боширова.

«Не знаю, с кем вы провели вчерашний вечер, а я провела его с Петровым и Бошировым. Не шучу», - сообщила Маргарита Симоньян в своем информационном канале.

«Настоящие (насколько это можно проверить) Александр Петров и Руслан Боширов позвонили мне сами. На мобильный. Надо сказать, мой мобильный реально знают все. Даже курьеры, которые развозят цветы на Восьмое марта», - пояснила Маргарита Симоньян.

Симоньян также проинформировала, что подозреваемые британской стороной по делу об отравлении Скрипалей Петров и Боширов отказались давать интервью кому-либо другому, кроме нее, поскольку знакомы с ее журналистской работой и доверяют ей. В настоящее время интервью, взятое на русском языке, переводят на другие языки для выпуска в эфир, сообщает RT.