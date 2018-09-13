Симоньян анонсировала интервью с «подозреваемми» по делу Скрипалей
13 сентября 2018, 11:42 [ «Аргументы Недели» ]
Главный редактор RT Маргарита Симоньян анонсировала скорый выход в эфир интервью, которое она взяла у лиц, подозреваемых в отравлении Скрипалей в Великобритании – Александра Петрова и Руслана Боширова.
«Не знаю, с кем вы провели вчерашний вечер, а я провела его с Петровым и Бошировым. Не шучу», - сообщила Маргарита Симоньян в своем информационном канале.
«Настоящие (насколько это можно проверить) Александр Петров и Руслан Боширов позвонили мне сами. На мобильный. Надо сказать, мой мобильный реально знают все. Даже курьеры, которые развозят цветы на Восьмое марта», - пояснила Маргарита Симоньян.
Симоньян также проинформировала, что подозреваемые британской стороной по делу об отравлении Скрипалей Петров и Боширов отказались давать интервью кому-либо другому, кроме нее, поскольку знакомы с ее журналистской работой и доверяют ей. В настоящее время интервью, взятое на русском языке, переводят на другие языки для выпуска в эфир, сообщает RT.
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