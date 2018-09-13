Кличко-младший выставил на аукционе во Флоренции свой рисунок

Кличко-младший выставил на аукционе в итальянской Флоренции свой рисунок - на фоне белого листа изображена синяя клякса. Об участии в аукционе украинский боксер, младший брат мэра Киева Виталия Кличко Владимир Кличко написал в Тwitter и продемонстрировал свою творческую работу.

Владимир Кличко рассказал, что средства от продажи его рисунка пойдут в благотворительный фонд известного итальянского незрячего певца Андреа Бочелли. Но нашелся ли покупатель "синей кляксы", 42-летний боксер не уточнил.

Оказывается, Кличко-младший является довольно активным блогером. Он выкладывает видео своих тренировок на боксерском ринге и попытку освоить греблю.