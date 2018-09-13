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Кличко-младший выставил на аукционе во Флоренции свой рисунок
13 сентября 2018, 10:09 [ «Аргументы Недели» ]
Кличко-младший выставил на аукционе в итальянской Флоренции свой рисунок - на фоне белого листа изображена синяя клякса. Об участии в аукционе украинский боксер, младший брат мэра Киева Виталия Кличко Владимир Кличко написал в Тwitter и продемонстрировал свою творческую работу.
Владимир Кличко рассказал, что средства от продажи его рисунка пойдут в благотворительный фонд известного итальянского незрячего певца Андреа Бочелли. Но нашелся ли покупатель "синей кляксы", 42-летний боксер не уточнил.
Оказывается, Кличко-младший является довольно активным блогером. Он выкладывает видео своих тренировок на боксерском ринге и попытку освоить греблю.
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