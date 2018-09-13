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На Сахалине у 50 детей диагностировали серозный менингит
Это заболевание подозревают у нескольких школьников в Екатеринбурге
13 сентября 2018, 09:42 [ «Аргументы Недели» ]
В Сахалинской области у 50 детей диагностировали серозный менингит. Самой маленькой пациентке, госпитализированной с таким диагнозом, восемь месяцев. По данным областного Минздрава, в инфекционном отделении детской областной больницы сейчас проходят курс лечения 50 детей с серозным менингитом.
На этой неделе в Южно-Сахалинске закрыли на карантин детский сад №49. У шести воспитанников этого детсада из разных групп диагностирован серозный менингит. Курс лечения сейчас проходят и 5 ребят из детсада №43, - сообщает ИА Sakh.com.
В Екатеринбурге в гимназии №5 объявлен карантин по менингиту. Это произошло после того, как четверо ее учеников были госпитализированы. Теперь еще в одной из школ уральской столицы выявлены два ребенка с подозрением на вирусную инфекцию, - сообщает URA.RU.
Серозный менингит - одна из тяжёлых форм энтеровирусной инфекции. Медики напомнили три основных симптома заболевания - сильная головная боль, рвота, высокая температура. При таких симптомах необходимо незамедлительно обращаться к врачам.
В качестве профилактики рекомендуется тщательно мыть руки и по возможности надо избегать больших скоплений людей.
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