На Сахалине у 50 детей диагностировали серозный менингит

В Сахалинской области у 50 детей диагностировали серозный менингит. Самой маленькой пациентке, госпитализированной с таким диагнозом, восемь месяцев. По данным областного Минздрава, в инфекционном отделении детской областной больницы сейчас проходят курс лечения 50 детей с серозным менингитом.

На этой неделе в Южно-Сахалинске закрыли на карантин детский сад №49. У шести воспитанников этого детсада из разных групп диагностирован серозный менингит. Курс лечения сейчас проходят и 5 ребят из детсада №43, - сообщает ИА Sakh.com.

В Екатеринбурге в гимназии №5 объявлен карантин по менингиту. Это произошло после того, как четверо ее учеников были госпитализированы. Теперь еще в одной из школ уральской столицы выявлены два ребенка с подозрением на вирусную инфекцию, - сообщает URA.RU.

Серозный менингит - одна из тяжёлых форм энтеровирусной инфекции. Медики напомнили три основных симптома заболевания - сильная головная боль, рвота, высокая температура. При таких симптомах необходимо незамедлительно обращаться к врачам.

В качестве профилактики рекомендуется тщательно мыть руки и по возможности надо избегать больших скоплений людей.