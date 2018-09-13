Стали известны цены на новые модели iPhone в России

Компания Apple назвала цены на новые iPhone Xs, Xs Max, и Xr в России. 12 сентября американский производителт смартфонов представил три новых модели iPhone, а также смарт-часы Apple Watch.

Цена самой бюджетной версии iPhone X – iPhone Xr - 64 990 рублей. Этот смартфон будет оснащен LCD-экраном с диагональю 6,1 дюйма и разрешением 2560x1440 пикселей.

Цена за iPhone Xs будет начинаться от 87 990 рублей. Его «топовая» версия – iPhone Xs Max – оценивается в 96 990 рублей, - сообщает rueconomics.ru.

Новые смартфоны отличаются более мощным процессором, встроенной функцией распознавания лиц и отсутствием кнопки Home, а также технологией Dual Sim, которая предполагает использование двух SIM – карт.

Предзаказ стартует 14 сентября. В России в магазинах продажи стартуют 28 сентября.