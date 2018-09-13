В России могут появиться узаконенные дуэли. Депутат Госдумы Сергей Иванов внес соответствующий законопроект под рабочим названием "Дуэльный кодекс" внёс в нижнюю палату парламента.

Иванов отметил, что дуэль будет возможна только между равными. Так государственный служащий не может вызвать на дуэль муниципального служащего, если посчитает себя оскорбленного, - сообщает svpressa.ru.

Парламентарий в интервью Радио "Комсомольская правда" рассказал, что документ будет распространяться только на чиновников, государственных и муниципальных служащих. "Если они чувствуют себя оскорбленными могут прочитать дуэльный кодекс и воспользоваться им. Там все подробно расписано", - подчеркнул Иванов. "Дуэльный кодекс" — достаточно строгий документ, который детально описывает каждую секунду схватки.

Как отметил депутат, "если какие-то проблемы возникают между государственным служащим и гражданином, он не имеет права вызывать его на дуэль, а этот вопрос должен разбираться в судебном порядке".