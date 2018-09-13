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Озвучены неожиданные для украинских властей результаты водной блокады Крыма

13 сентября 2018, 09:33 [ «Аргументы Недели» ]

Озвучены неожиданные для украинских властей результаты водной блокады Крыма
фото: globallookpress.com

Организованная Украиной водная блокада Крыма привела к неожиданным для Киева последствиям. Об этом рассказывается в заметке, опубликованной в отечественной блогосфере.

Ракетный удар Киева по отравившему воздух заводу в Крыму спрогнозировали в сети

Ракетный удар Киева по отравившему воздух заводу в Крыму спрогнозировали в сети

После присоединения полуострова к Российской Федерации украинская сторона перекрыла Северо-Крымский канал. Данный шаг привел не к тем результатам, на которые рассчитывали инициаторы блокады, отмечается в материале, выложенном в «Яндекс. Дзен». Канал «Ракурс» процитировал представителя парламента Крыма Алексея Черняка, который заявил, что прекращение подачи воды заставило местных предпринимателей активно внедрять «более технологичные решения». Это положительно сказалось на экономике российского региона.

Ранее сообщалось, что в сети спрогнозировали ракетный удар Украины по заводу «Крымский титан», который отравил воздух на севере полуострова.

 

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Озвучены неожиданные для украинских властей результаты водной блокады Крыма

Озвучены неожиданные для украинских властей результаты водной блокады Крыма

Организованная Украиной водная блокада Крыма привела к неожиданным для Киева последствиям. Об этом рассказывается в заметке, которая некоторое время назад была опубликована в отечественной блогосфере.

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