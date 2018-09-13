Кадыров высказался о конфликте Тимати и бойца MMA Хабиба Нурмагомедов

Глава Чечни Рамзан Кадыров высказался о конфликте между рэпером Тимати и бойцом MMA Хабибом Нурмагомедовым. Чеченский лидер призвал знаменитых исполнителя и спортсмена «не заниматься ерундой». Директор совхоза им. Ленина вмешался в конфликт популярного рэпера и спортсмена

«Тимати, это для тебя» - обратился Рамзан Кадыров. Видеообращение главы Чечни опубликовано в Инстаграм рэпера и за несколько часов набрало более двух миллионов присмотров.

Как сказал Кадыров, братья-дагестанцы не должны обижать друг друга. «Мы будем у себя наводить порядок — ни террористы не будут приезжать, ни гастролеры, никто. Лучше, чтобы к нам приезжали гости, мы должны развивать Кавказ, туризм», - заявил Кадыров и призвал: «Поэтому давайте жить дружно». Он объяснил: «Хабиб вес сгоняет, он нервничает. Поэтому его можно понять». Видео сопровождается подписью «Кто не понял, тот поймет».

Конфликт между бойцом смешанных единоборств Хабибом Нурмагомедовым и рэперами Егором Кридом и Тимати разгорелся после того, как спортсмен назвал «невеликой потерей» отмену концерта Егора Крида в столице Дагестана городе Махачкале. Крид отменил концерт в Дагестане из-за угроз в свой адрес. После чего Тимати объяснил, что в песнях его музыкантов нет призыва к насилию или экстремизму.