Кадыров высказался о конфликте Тимати и бойца MMA Хабиба Нурмагомедов
13 сентября 2018, 07:17 [ «Аргументы Недели» ]
Глава Чечни Рамзан Кадыров высказался о конфликте между рэпером Тимати и бойцом MMA Хабибом Нурмагомедовым. Чеченский лидер призвал знаменитых исполнителя и спортсмена «не заниматься ерундой».
«Тимати, это для тебя» - обратился Рамзан Кадыров. Видеообращение главы Чечни опубликовано в Инстаграм рэпера и за несколько часов набрало более двух миллионов присмотров.
Как сказал Кадыров, братья-дагестанцы не должны обижать друг друга. «Мы будем у себя наводить порядок — ни террористы не будут приезжать, ни гастролеры, никто. Лучше, чтобы к нам приезжали гости, мы должны развивать Кавказ, туризм», - заявил Кадыров и призвал: «Поэтому давайте жить дружно». Он объяснил: «Хабиб вес сгоняет, он нервничает. Поэтому его можно понять». Видео сопровождается подписью «Кто не понял, тот поймет».
Конфликт между бойцом смешанных единоборств Хабибом Нурмагомедовым и рэперами Егором Кридом и Тимати разгорелся после того, как спортсмен назвал «невеликой потерей» отмену концерта Егора Крида в столице Дагестана городе Махачкале. Крид отменил концерт в Дагестане из-за угроз в свой адрес. После чего Тимати объяснил, что в песнях его музыкантов нет призыва к насилию или экстремизму.
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