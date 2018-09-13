Путин вместе с Шойгу наблюдал учения «Восток-2018»

Президент РФ, Верховный Главнокомандующий Вооружёнными Силами России Владимир Путин прибыл на полигон Цугол в Забайкальском крае. С командного пункта глава государства наблюдает за ходом основного этапа военных учений «Восток-2018». Об этом сообщила пресс-служба Кремля. На Дальнем Востоке начались крупнейшие в истории РФ военные учения "Восток-2018"

Вместе с российским лидером на смотровой вышке центрального командного пункта полигона за манёврами наблюдают глава Министерства обороны России Сергей Шойгу, начальник Генерального штаба Вооружённых Сил – первый замминистра обороны Валерий Герасимов, иностранные военачальники - Министр обороны КНР Вэй Фэнхэ, заместитель начальника объединенного штаба Народно-освободительной армии Китая Шао Юаньминь, командир бригады вооруженных сил Монголии Гансэлэм Лхагвасурэн.

Во время основного этапа манёвров формирования Вооруженных Сил России, Народно-освободительной армии Китая и вооруженных сил Монголии отрабатывают действия по отражению наступления условного противника, переходу подразделений в наступление и завершению разгрома его главных сил.

Учения «Восток-2018» - самые масштабные за последние 37 лет военные учения России. По данным Минобороны, манёвры «проходят на территории и в морских акваториях Дальнего Востока России и прилегающих акваториях Тихого океана с 11 по 17 сентября. В учениях принимают участвуют около 300 тысяч российских военнослужащих, задействованы более тысячи самолетов, вертолетов и беспилотников, до 36 тысяч танков, бронетранспортеров и других машин, до 80 кораблей и судов обеспечения.