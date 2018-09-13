Сегодня в Москве ожидается похолодание и дожди
13 сентября 2018, 06:59 [ «Аргументы Недели» ]
В четверг, 13 сентября, в столичном регионе ожидается прохладная и ветреная погода. Днем температура не поднимется выше 20 градусов, ночью будет всего +8. В течение дня местами возможны осадки.
Температура в Москве и Подмосковье планомерно снижается. Сегодня днем в столице будет не выше +20, а ночью – не выше +8 градусов. Тем не менее, синоптики отмечают, что температурные значения все еще превышают климатическую норму середины сентября для столичного региона.
Сегодня в течение всего дня возможны осадки, интенсивность которых метеорологи прогнозируют от небольшой до умеренной. Ветер юго-западный, 8-10 метров в секунду, с порывами до 17 м/с. Атмосферное давление сегодня составит 748 миллиметров ртутного столба.
На четверг, 13 сентября, в Москве и Московской области продлен желтый уровень погодной опасности, сообщает М24.
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