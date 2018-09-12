Столичных автомобилистов предупреждают о появлении нового типа мошенников

Столичный Центр организации дорожного движения предупредил московских автолюбителей о появлении нового типа мошенников. Злоумышленники представляются сотрудниками ЦОДД и требуют деньги за услуги.

Водителей просят быть бдительными и, "встретив мошенников, немедленно сообщать в полицию". Представители ЦОДД отметили, что сотрудники ведомства никогда не берут денег за помощь. Также они напомнили, что автомобили ЦОДД покрашены в ярко-зеленый цвет, а сотрудники носят форму и удостоверения.