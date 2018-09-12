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Две трети россиян готовы переехать ради работы
12 сентября 2018, 22:42 [ «Аргументы Недели» ]
Две трети жителей России готовы сменить место жительства ради трудоустройства, рассказал глава Роструда Всеволод Вуколов. При этом они согласны переехать в другой регион.
При этом одним из важных критериев данного вопроса является жилищный вопрос. Многие россияне беспокоятся о том, что в чужом городе тяжелее найти жилье.
Вуколов также заявил, что для привлечения работников на предприятия Дальнего Востока из других российских регионов специалистами была разработана программа повышения мобильности трудовых ресурсов, передает РИА Новости. Эта тема обсуждалась в рамках Восточного экономического форума.
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