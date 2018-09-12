Министр спорта Чувашии умер в возрасте 47 лет

Министр физической культуры и спорта Чувашии Сергей Шелтуков скончался в 47 лет. На сайте министерства, которое он возглавлял, появилась информация о том, что Шелтуков умер после тяжелой болезни.

Во главе чувашского Министерства спорта Шелтуков встал еще в октябре 2015 года. Под его руководством в Чувашии прошли крупные всероссийские и международные спортивные состязания. Сергей Шелтуков активно занимался спортом. Был кандидатом в мастера спорта по тяжелой атлетике и пауэрлифтингу, судьей всероссийской категории по легкой атлетике.

Церемония прощания с Сергеем Шелтуковым пройдет в Челябинске 13 сентября 2018 года.