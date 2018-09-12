Галина Золина покинула пост ректора Тимирязевской академии

Пресс-служба Российского государственного аграрного университета имени Тимирязева - МСХА сообщила, что Галина Золина покинула пост ректора, перейдя на другую работу. Золина была назначена врио ректора академии в 2016 году. Мольба русского поля

"Провожая Галину Дмитриевну Золину на другую работу, коллектив благодарит её за добросовестный энергичный труд, поддержку Тимирязевки и верность идеям по развитию главного аграрного вуза страны", - говорится в сообщении на сайте университета.

Пребывание Золиной на посту ректора Тимирязевки ознаменовалось многочисленными скандалами, в центре которых были споры из-за имущества вуза. Сразу после её прихода начались ликвидация структурных подразделений и прямые гонения на сотрудников.