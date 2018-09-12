Галина Золина покинула пост ректора Тимирязевской академии
12 сентября 2018, 21:20 [ «Аргументы Недели» ]
Пресс-служба Российского государственного аграрного университета имени Тимирязева - МСХА сообщила, что Галина Золина покинула пост ректора, перейдя на другую работу. Золина была назначена врио ректора академии в 2016 году.
"Провожая Галину Дмитриевну Золину на другую работу, коллектив благодарит её за добросовестный энергичный труд, поддержку Тимирязевки и верность идеям по развитию главного аграрного вуза страны", - говорится в сообщении на сайте университета.
Пребывание Золиной на посту ректора Тимирязевки ознаменовалось многочисленными скандалами, в центре которых были споры из-за имущества вуза. Сразу после её прихода начались ликвидация структурных подразделений и прямые гонения на сотрудников.
Воспитатель тигров Михаил Зарецкий (Документальный фильм)
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контентДобавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях
Обсудить наши публикации можно здесь:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: