"Она принимала запрещенные вещества", рассказал сын парализованной чемпионки

Она была Чемпионкой СССР по батутному спорту и открывала Олимпийские игры в 1980 году. Теперь же она просит милостыню на улице и влачит нищенское существование, без какой-либо надежды на лучшее.

Карьера Елены Слипаченко закончилась в 18 лет. Она ушла из большого спорта и пошла работать в бар. А 11 лет назад спортсменка ударилась спиной, и врачи диагностировали у нее компрессионный перелом. Денег на лечение не было и через два года Елену парализовало. Сейчас она прикована к инвалидному креслу, живет на мизерную пенсию и просит милостыню на Невском проспекте.

«Недавно знакомый спросил, хочешь ты жить или не хочешь? Это не жизнь, жесть», — рассказала 55-летняя Елена в программе «Андрей Малахов. Прямой эфир».

Вместе с бывшей спортсменкой живет ее сын Максим, но он не хочет ни помогать, ни общаться с матерью. Если бы не дворник-гастарбайтер, который за символическую плату вывозит женщину на улицу, Елена бы уже много лет не видела ни голубого неба, ни солнца. Ведь ни в подъезде, ни в доме ничего не предусмотрено для инвалида.

Слипаченко не признавалась, почему она не общается с родным сыном много лет, но сам Максим приехал на съемку программы. «Совсем детство у меня было относительно счастливым. Однако в определенный момент я узнал про запрещенные вещества. Дальше это все это усугублялось. Вещества распространялись этой самой женщиной», - сказал Максим, назвав родную мать «эта женщина»

Уже взрослый молодой человек никак не может забыть, что, будучи 8-10-летним мальчишкой, он видел мать в невменяемом состоянии. Из-за этого мальчика обижали и дразнили в школе, он ощущал себя ненужным, и рос и воспитывался больше на улице, чем в собственном доме. Сейчас он живет с матерью как с чужой женщиной, и утверждает, что ему ничего от нее не нужно.