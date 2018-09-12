СТОП похищению детей!

«АН» решительно заявляет о том, что не пройдёт мимо ни одного случая, итогом которого стало нанесение детям тяжёлых психических травм.

Директор Академии прикладной психологии и психотерапии Александр Александрович Сухотин, по долгу службы присутствующий на многих «принудительных исполнениях» в качестве официального детского психолога от ФСПП, констатирует, что каждое такое «принудительное исполнениях» наносит детям неисправимые психические травмы. Но кто в наше безумное время слушает психологов?

«АН» решили проследить за судьбами всех детей, попавших под процедуру отобрания и которым были нанесены тяжелейшие психические травмы.

Заведующий патопсихологической лабораторией Центра судебной и социальной психиатрии при Центральной клинической психиатрической больнице Виктор Викторович Гульдан делает экспертизы по запросам судов Москвы и области уже 15 лет:

- Если раньше подобные экспертизы (о месте проживания детей) были редкостью, то сейчас мы констатируем девятый вал. Мало того, с судебной точки зрения, произошёл резкий крен на более криминальные судебные иски, т.е. истцы не просто просят отдать ребёнка, они обвиняют другую сторону, второго родителя, во всех смертных грехах.

- Виктор Викторович, на Ваш взгляд, продвигаемое проектом STOPкиднеппинг через Общественную палату РФ введение уголовно-правовой ответственности за неисполнение судебных решений по спорам о воспитании ребёнка является конструктивным решением проблем, связанных с семейным конфликтом? Будет ли это способствовать гармоничному психическому развитию ребёнка?

- Введение уголовно-правовой ответственности за неисполнение судебных решений по спорам о воспитании ребёнка приведёт к тому, что один родитель окажется на зоне, что явно не пойдёт «на пользу» ребёнку. Это предложение абсолютно выдуманное и приведёт только к ухудшению ситуации.

Надо вводить нормальные психологические службы сопровождения судебных решений, а в законодательство необходимо ввести термин, который гипотетически должен звучать так: «обязательное психологическое сопровождение высоко конфликтных решений по судебным решениям по высоко конфликтным разводам с определением места проживания детей». Суть понятна, да. Я уверен, что это поможет и детям, и родителям. А пугать полицией – это только усугублять конфликт.

Как практикующий психолог, хочу заметить, что, судя по этим инициативам Общественной палаты, меня очень беспокоит их психологическое состояние. Настрой очень симптоматический.

- После исполнения судебных решений о передаче и отобрании ребёнка органы опеки устанавливают некий адаптационный период для ребёнка, в который существенно ограничивают порядок общения отдельно проживающего родителя и близких родственников с переданным на воспитание второму родителю ребёнком. Насколько это обоснованно и правильно?

- Это совершенно не обоснованно! В любом случае, если передача ребёнка состоялась, то она должна сопровождаться обязательной психологической поддержкой. Для этого необходимо внести изменения в действующее законодательство, чётко регламентирующие обязательную психологическую поддержку – когда, зачем, почему. Необходимо понимать, и Общественной палате в том числе, что психическое здоровье, да и просто здоровье ребёнка – на первом месте.

- Но ведь существуют радикальные позиции, и в общественном сознании они усиленно внедряются, что исполнение судебного решения – это всегда насилие, и не следует обращать внимание на плач ребёнка и психотравмирующую ситуацию по отношению к малышу. Как научное сообщество относится к данной проблеме?

- Да, сейчас модно декларировать, что все делается в интересах ребёнка, и не следует обращать внимание на его плачь. Поплачет и успокоится. Это и с научной, и с человеческой точки зрения – идиотизм. Я категорически против таких императивов.

- На дворе двадцать первый век. Вместе с тем суды по-прежнему ориентируются на принятую в середине двадцатого века Конвенцию по правам ребёнка, согласно которой малолетние дети должны проживать с матерью. Что может сказать современная наука на этот счёт – всегда ли определение места жительства с матерью соответствует интересам ребёнка?

- Мы не ориентируемся на конвенцию. Для нас самый первый и самый важный вопрос – имеются ли у родителей психические расстройства? Могут ли родители оказать негативное влияние на психологическое состояние и развитие ребёнка? Мало того - примерно треть наших решений, которые всегда поддерживают суды – вынесены в пользу отцов. Так что конвенция – не приоритет, приоритет – нормальное развитие ребёнка.

- Огромное вам спасибо!